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Участие Тьяго в финале Лиги чемпионов под вопросом

22 Мая 2022 • 22:05 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара покинул поле в игре с «Вулверхэмптоном» из-за травмы. Игрок успел в первом тайме отметиться результативной передачей, но в перерыве главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был вынужден заменить футболиста.

Теперь у Тьяго есть шесть дней, чтобы восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, 28 мая.

Кроме того, в игре с «волками» отсутствовал опорный полузащитник Фабиньо. Что касается формы Мохамеда Салаха и Виргила ван Дейка, то оба футболиста должны быть готовы к игре против «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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