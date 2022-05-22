Участие Тьяго в финале Лиги чемпионов под вопросом

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара покинул поле в игре с «Вулверхэмптоном» из-за травмы. Игрок успел в первом тайме отметиться результативной передачей, но в перерыве главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был вынужден заменить футболиста.

Теперь у Тьяго есть шесть дней, чтобы восстановиться к финалу Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, 28 мая.

Кроме того, в игре с «волками» отсутствовал опорный полузащитник Фабиньо. Что касается формы Мохамеда Салаха и Виргила ван Дейка, то оба футболиста должны быть готовы к игре против «Реала».