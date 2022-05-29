Из-за кого «Реал» переборол «Ливерпуль» в Париже? Пять лучших игроков финала Лиги чемпионов

Оценки футболистам «Реала» и «Ливерпуля»

В 14-й раз в своей истории мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Карло Анчелотти – четвёртый раз в своей. Как они это делают? Непонятно, но есть какая-то магия между «Реалом» и главным клубным трофеем Европы. «Королевский» клуб на пути к кубку убирал только топов – «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Победу «Реала» в Лиге чемпионов просто никак нельзя назвать случайной, но ведь очень хочется. Взгляните хотя бы на статистику финал: 1 удар по воротам, 1 удар в створ, 1 гол.

Статистика: удары по воротам – 23:4, в створ – 9:1, владение мячом - 54:46, угловые – 6:2. Кто же из футболистов сказал главное слово в финале Лиги чемпионов? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Карло Анчелотти и Юргена Клоппа.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

ТИБО КУРТУА – 9,0. Приз лучшего игрока матча безотлагательно уходит бельгийскому голкиперу. Никто не смог сегодня пробить Тибо, хотя 9 раз «Ливерпуль» пробил в створ ворот «Реала». Пять сейвов Куртуа заслуживают приставку «супер», а Мо Салах ещё долго будет проспаться в холодном поту, перекручивая моменты финала. Куртуа сегодня зачехлил все опасные удары египтянина.

Самое главное, Тибо зарядил команду невероятной уверенность, практически в одиночку выстояв под стартовым натиском «Ливерпуля». Кроме постоянных спасений на «ленточке» Тибо уверенно вёл себя и на выходах, трижды перехватив перспективные навесы Трента.

КАЗЕМИРО – 8,5. Как раз переходим к футболисту, заряженному Куртуа. Каземиро начал не очень, частенько не успевал за оппонентами, но ко второму тайму разогнался так, что уже никто не успевал за перемещениями Каземиро. Бразилец покрывал всю опорную зону, буквально уничтожая пространство. Невозможно было отдать передачу от центра поля до дуги штрафной – всё доставалось Каземиро. Итого в активе полузащитника 4 отбора, 3 перехвата, 3 выноса и 3 заработанных штрафных удара.

ДАВИД АЛАБА – 8,0. В похожем ключе действовал и Алаба, продемонстрировавший близкую к идеальной игру в обороне. Четыре отбора, три перехвата, три заблокированных удара, два выноса, выиграл четыре единоборства из пяти. Не забывал и атаку начинать Давид, отдавший шикарный пас на Бензема в моменте с незасчитанным голом Карима.

ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА – 7,5. «Ливерпуль» играл как минимум не хуже «Реала», и нельзя не отметить Тьяго Альканатру, проделавшего огромный объём работы в центре поля. Под постоянным прессом от Каземиро и Модрича он ещё умудрялся креативить. Дважды разгонял опасные атаки, дважды удачно шёл в дриблинг, отдал 70 точных передач за 74 попытки, при этом постоянно играя вперёд. Не забывал Тьяго и об обороне, сделав 4 перехвата.

МОХАМЕД САЛАХ – 7,0. Скорее за старание отметим Мохамеда Салаха, который сыграл на уровне выше среднего. Оценку в 7 баллов ещё можно поставить Эдеру Милитао, Кариму Бензема, автору победного гола – Винисиусу, Дани Карвахалю, Федерико Вальверде, Ибраима Конате. Но выделим именно Салаха, от которого постоянно исходила угроза. Мо шикарными ускорениями уходил от Менди, бил по воротам, простреливал, обострял. И стал бы Салах героем матча, но так и не смог переиграть Тибо Куртуа.