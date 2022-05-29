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Лига чемпионов

Анчелотти превзошёл Фергюсона по евротрофеям

29 Мая 2022 • 22:59 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Карло Анчелотти стал самым титулованным специалистом в истории еврокубков.

Вчера мадридский «Реал», возглавляемый итальянцем, добился победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0). Данный трофей стал для Анчелотти уже восьмым за тренерскую карьеру на европейской арене – это наилучший показатель в истории.

Второй результат у знаменитых Сэра Алекса Фергюсона и Джованни Трапаттони – по семь еврокубковых трофеев. Третье место у Арриго Сакки – шесть кубков.

Карло Анчелотти четырежды выигрывал Лигу чемпионов (тоже рекорд), трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и однажды завоевал ныне не существующий Кубок Интертото.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Джованни Трапаттони Арриго Сакки
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