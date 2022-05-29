Анчелотти: «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал триумф своей команды в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл в финале «Ливерпуль» (1:0), а сам итальянец стал самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов с четырьмя кубками.

«Я не могу в это поверить. Фантастический сезон. Мы заслужили победу в Лиге чемпионов.

Я стал рекордсменом. Мне посчастливилось возглавить эту команду в прошлом году, и я провёл здесь фантастический сезон. Великий клуб, прекрасная команда с выдающимися качествами и характером», – заявил Анчелотти в интервью BT Sport после матча.

Специалист отдельно отметил игру вратаря Тибо Куртуа, признанного лучшим игроком финала: «Вау! Он был невероятен, не могу поверить в то, что он сделал».