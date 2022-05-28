Президент «ПСЖ» проигнорировал приглашение на торжественный ужин перед финалом ЛЧ

Во Франции состоялся торжественный ужин накануне финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Ужин посетил президент УЕФА Александер Чеферин, который задержался на две минуты, а президент «Реала» Флорентино Перес опоздал на мероприятие на 20 минут. Из легенд «сливочных» были Луиш Фигу и Предраг Миятович, сообщает Marca.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи решил оставить без внимания приглашение на торжественное мероприятие. Помимо этого, ужин пропустил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис и легенда «Ливерпуля» Иан Раш по неизвестным причинам.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня, 28 мая, в нем схлестнутся «Реал» и «Ливерпуль», начало игры — 22:00 по мск.