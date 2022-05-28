Появилось видео пострадавших полицейских и стюардов перед началом Лиги чемпионов

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» играет с «Ливерпулем».

Стоит отметить, что встречу задержали на 38 минут из-за проблем с организацией матча. По данным французских СМИ, фанаты «Ливерпуля» устроили беспорядки перед матчем, пытаясь пробраться на стадион без билетов.

Из-за этого, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, но от фанатов они получили отпор. Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион.

За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.