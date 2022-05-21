Салах высказался о встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Египтянин Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Это будет очень тяжелый поединок для нас. Соперник в этом розыгрыше показал, на что способен. Я взволнован перед финалом. Надеюсь, на этот раз «Ливерпуль» победит», - цитирует нападающего BeIN Sports.

Финальная встреча нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая.

Напомним, что в полуфинале мадридский гранд одолел по сумме двух матчей «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» разобрался в «Вильярреалом».