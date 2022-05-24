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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» сравнялся с «Миланом» по количеству побед в Лиге чемпионов, у меня будет экстра-мотивация»

24 Мая 2022 • 17:53 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Наставник «Реал» Мадрида Карло Анчелотти рассказал прессе, что не хочет позволить «Ливерпулю» выиграть свой седьмой кубок Лиги чемпионов и сравняться с «Миланом», у которого ровно столько же.

«Финал с «Ливерпулем» будет особенным, но у меня есть экстра-мотивация. У «Ливерпуля» сейчас 6 кубков Лиги чемпионов, а у «Милана» 7. Я не хочу, чтобы они сравнялись с «Миланом». У меня есть много друзей болельщиков «Милана», которые просят меня обыграть «Ливерпуль» в финале», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что следующий финал Лиги чемпионов станет для Анчелотти пятым в карьере. Из их числа это будет третий финал против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Ливерпуль Карло Анчелотти
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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