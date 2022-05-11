Анчелотти признался, что у него были сомнения в «Реале» в начале сезона

Наставник «Реала» Карло Анчелотти признался журналистам, что испытывал сомнения в способности клуба добиться успеха в Лиге чемпионов.

«У меня были некоторые сомнения . Соревнуясь с английскими командами и самыми сильными клубами Европы, я не знал, как это будет на самом деле. Но в итоге я обрел уверенность, что мы будем конкурентоспособны во всех соревнованиях», - отметил наставник «Реала».

В четвертьфинале Лиги чемпионов этого сезона мадридский клуб прошел «Челси», а в полуфинале – «Манчестер Сити».

Теперь соперником «Реала» в решающем матче станет «Ливерпуль». Игра состоится 28 мая в Париже.