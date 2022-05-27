Ван Дейк собрал свою команду мечты – в ней нет нападающих «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, кого бы он включил в свою команду мечты из пяти игроков.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предложил голландцу собрать команду из пяти сильнейших на данный момент футболистов мира на каждую позицию. В символическую сборную ван Дейка попали вратарь «Ливерпуля» Алиссон, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а также атакующий дуэт из Франции Карим Бензема – Килиан Мбаппе. В защиту Виргил поставил самого себя.

«Он провёл выдающийся сезон, поэтому заслужил быть в этом составе», – прокомментировал ван Дейк выбор Карима Бензема, своего соперника по предстоящему финалу Лиги чемпионов.