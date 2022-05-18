Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Верратти: «ПСЖ» станет лучшим клубом мира

18 Мая 2022 • 23:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.45
28.05 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

«Это трудно принять, но мы были выбиты мадридским «Реалом», который является отличной командой. Представьте себе, если бы мы были нокаутированы «Вильярреалом», как «Бавария» Мюнхен, мы бы не вышли со стадиона!» — цитирует Верратти Get French Football News.

Хавбек заявил, что все должны объединиться для достижения цели. Он уверен, что наступит момент, когда «ПСЖ» станет лучшим клубом мира, просто нужно немного подождать.

«ПСЖ» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/22 в 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч со счетом 2:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
18 Мая
23:37 · Лига чемпионов
Модрич: Трудно объяснить, что происходит на «Бернабеу» в вечера Лиги чемпионов
23:24 · Лига чемпионов
Верратти: «ПСЖ» станет лучшим клубом мира 1
13:10 · Франция. Лига 1
Месси намерен выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне 3
10:18 · Лига чемпионов
Алаба готов сыграть в финале Лиги чемпионов
10:10 · Англия. Премьер-лига
Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»
02:19 · Италия. Серия А
Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» превосходит «Реал»
01:09 · Франция. Лига 1
Месси сосредоточен на победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в следующем сезоне 3
00:01 · Лига чемпионов
Каррагер назвал главного конкурента Бензема в борьбе за «Золотой мяч»
17 Мая
08:37 · Лига чемпионов
Клопп дал точный ответ по участию Салаха и ван Дейка в финале Лиги чемпионов
16 Мая
15:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов 1
14:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» получил дополнительный день для подготовки к финалу Лиги чемпионов
02:50 · Италия. Серия А
Наставник «Интера» рассказал о своём главном сожалении в текущем сезоне
15 Мая
23:39 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Хочу снова играть в Лиге чемпионов»
09:03 · Англия. Кубок Англии
Клопп рассказал, смогут ли Салах и ван Дейк сыграть в финале Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем