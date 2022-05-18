Верратти: «ПСЖ» станет лучшим клубом мира

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

«Это трудно принять, но мы были выбиты мадридским «Реалом», который является отличной командой. Представьте себе, если бы мы были нокаутированы «Вильярреалом», как «Бавария» Мюнхен, мы бы не вышли со стадиона!» — цитирует Верратти Get French Football News.

Хавбек заявил, что все должны объединиться для достижения цели. Он уверен, что наступит момент, когда «ПСЖ» станет лучшим клубом мира, просто нужно немного подождать.

«ПСЖ» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2021/22 в 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч со счетом 2:3.