«Барселона» поздравила мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» в четырнадцатый раз в своей истории завоевал главный трофей клубного сезона в европейском футболе. Это случилось в субботу вечером в Париже - подопечные Карло Анчелотти переиграли «Ливерпуль» благодаря единственному мячу Винисиуса Жуниора.

Главный конкурент «Реала», каталонская «Барселона», также поздравила мадридцев с победой. Пресс-служба каталонского суперклуба опубликовала краткое сообщение с поздравлениями. Сама «Барселона» не побеждала в Лиге чемпионов с 2015 года, в общей сложности у каталонцев пять побед в самом престижном клубном турнире европейского футбола.