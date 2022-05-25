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Лига чемпионов

Бензема: «Ливерпуль» слишком уверен в себе

25 Мая 2022 • 06:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Звёздный французский нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Бензема сказал, что футболисты «Ливерпуля» слишком уверенны в себе, да так, что складывается ощущение, будто они уже выиграли матч. Француз отметил, что Мохамед Салах, который до этого назвал английскую команду фаворитом финала, может говорить всё, что угодно, но всё будет решаться только на футбольном поле.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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