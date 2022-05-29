Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дешам: «Бензема выиграет «Золотой мяч»

29 Мая 2022 • 20:44 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

По мнению главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, Карим Бензема практически гарантировал себе победу в борьбе за «Золотой мяч».

«Бензема заслужил получить «Золотой мяч». Он добавил победу в Лиге чемпионов к золоту Ла Лиги, и это снимает все вопросы. Карим был в числе главных фаворитов и до вчерашнего финала, а теперь точно заслуживает стать обладателем этой награды», – отметил Дешам в интервью Telefoot.

Карим Бензема не только добился триумфа с мадридским «Реалом», но и отметился великолепной индивидуальной результативностью: на счету 34-летнего француза 44 гола в 46 матчах во всех турнирах. Именно он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
20:56 · Лига чемпионов
Марсело продолжит карьеру в Европе
20:44 · Лига чемпионов
Дешам: «Бензема выиграет «Золотой мяч»
15:44 · Лига чемпионов
Доннарумма назвал Куртуа лучшим вратарём Европы
14:50 · Лига чемпионов
Анчелотти пообещал Пересу победу в Лиге чемпионов после разгрома от «Барселоны»
14:08 · Лига чемпионов
Камоцци — о финале Лиги чемпионов: «Ливерпуль» выглядел тускло» 1
13:24 · Лига чемпионов
Касильяс — о Куртуа: «Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов»
13:21 · Лига чемпионов
Лунин: Надеюсь, что финал Лиги чемпионов порадовал украинцев 9
13:17 · Лига чемпионов
Радимов остался в восторге от игры Куртуа в финале Лиги чемпионов
12:55 · Лига чемпионов
Куртуа посочувствовал фанатам «Ливерпуля»
12:29 · Лига чемпионов
Газзаев высоко оценил судейство в финале Лиги чемпионов
12:23 · Лига чемпионов
Газзаев — о финале Лиги чемпионов: Настоящий финал от лучших команд мирового футбола
11:45 · Лига чемпионов
Петржела: «Не стоило переносить финал Лиги чемпионов из России!» 1
11:43 · Лига чемпионов
В УЕФА ошибочно назвали Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов по точности передач 1
11:23 · Лига чемпионов
9 игроков «Реала» догнали Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов 3
11:11 · Лига чемпионов
Погребняк: «В финале Лиги чемпионов было на что посмотреть!» 1
Все новости
Рекомендуем