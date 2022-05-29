Дешам: «Бензема выиграет «Золотой мяч»

По мнению главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, Карим Бензема практически гарантировал себе победу в борьбе за «Золотой мяч».

«Бензема заслужил получить «Золотой мяч». Он добавил победу в Лиге чемпионов к золоту Ла Лиги, и это снимает все вопросы. Карим был в числе главных фаворитов и до вчерашнего финала, а теперь точно заслуживает стать обладателем этой награды», – отметил Дешам в интервью Telefoot.

Карим Бензема не только добился триумфа с мадридским «Реалом», но и отметился великолепной индивидуальной результативностью: на счету 34-летнего француза 44 гола в 46 матчах во всех турнирах. Именно он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 15 забитыми мячами.