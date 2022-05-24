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Азар: «Я хочу всем показать, на что способен»

24 Мая 2022 • 16:45 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что не собирается покидать команду этим летом. Бельгиец намерен вернуть себе лучшую форму, чтобы наконец проявить себя на «Сантьяго Бернабеу».

«Все знают, что у меня есть контракт до 2024 года. Мои первые три сезона в «Реале» нельзя назвать хорошими, поэтому я хочу остаться и показать всем, на что способен. Я всегда мечтал играть за «Реал», и до сих пор мечтаю», – цитирует бельгийца VTM Nieuws.

Напомним, что Азар пропустил весеннюю часть сезона из-за операции на лодыжке. Тем не менее, бельгиец уже восстановился и может принять участие в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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