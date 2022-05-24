Азар: «Я хочу всем показать, на что способен»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что не собирается покидать команду этим летом. Бельгиец намерен вернуть себе лучшую форму, чтобы наконец проявить себя на «Сантьяго Бернабеу».

«Все знают, что у меня есть контракт до 2024 года. Мои первые три сезона в «Реале» нельзя назвать хорошими, поэтому я хочу остаться и показать всем, на что способен. Я всегда мечтал играть за «Реал», и до сих пор мечтаю», – цитирует бельгийца VTM Nieuws.

Напомним, что Азар пропустил весеннюю часть сезона из-за операции на лодыжке. Тем не менее, бельгиец уже восстановился и может принять участие в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».