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Лига чемпионов

Модрич: «Не думал, что проведу в «Реале» столько лет»

29 Мая 2022 • 21:07 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о своей карьере.

Вчера 36-летний хорват стал пятикратным победителем Лиги чемпионов. Он выступает за «Реал» с 2012 года.

«Останусь ли я в «Реале»? Да, я так думаю. Я очень счастлив здесь, я провожу великолепные годы. Когда я перешёл из «Тоттенхэма», мне было 27 лет, и я полагал, что проведу в «Реале» не больше пяти-шести лет. Однако я здесь уже десять лет, и я надеюсь, что на этом мы не остановимся», – отметил ключевой футболист мадридцев.

Лука Модрич провёл 45 поединков за «Реал» в сезоне 2021/22. На его счету 3 забитых мяча и 12 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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