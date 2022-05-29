Модрич: «Не думал, что проведу в «Реале» столько лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мыслями о своей карьере.

Вчера 36-летний хорват стал пятикратным победителем Лиги чемпионов. Он выступает за «Реал» с 2012 года.

«Останусь ли я в «Реале»? Да, я так думаю. Я очень счастлив здесь, я провожу великолепные годы. Когда я перешёл из «Тоттенхэма», мне было 27 лет, и я полагал, что проведу в «Реале» не больше пяти-шести лет. Однако я здесь уже десять лет, и я надеюсь, что на этом мы не остановимся», – отметил ключевой футболист мадридцев.

Лука Модрич провёл 45 поединков за «Реал» в сезоне 2021/22. На его счету 3 забитых мяча и 12 голевых передач.