Расточительство Салаха и голевой укол Винисиуса : «Реал» опять поборол «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов 2022 года, как и в 2018-м, встретились «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Реал» стал королём Лиги чемпионов во второй половине десятых, выиграв три титула подряд. Но после 2018 года, когда «сливочные» обыграли в финале «Ливерпуль», потопленный ошибками Кариуса, мадридцы на протяжении трёх лет до финала главного еврокубка не добирались. А «Ливерпуль» выиграл этот турнир в 2019-м. Но по общему числу лигочемпионских титулов ему до «Реала» очень далеко. До отчётного финала их было у английского клуба шесть, а у испанского – тринадцать.

Начало матча планировалось на 21:00 по центральноевропейскому времени, но случилась накладка. Возникли проблемы с обеспечением безопасности возле стадиона. Вроде как болельщики «Ливерпуля» пытались прорваться на трибуны без билетов, и полиция даже применила против них слезоточивый газ. Кроме того, автобус «Ливерпуля» прибыл на стадион позднее, чем планировалось. В итоге стартовый свисток был перенесён сначала на 30 минут вперёд, а затем и ещё на шесть.

Матч проходил в Париже, хотя изначально был запланирован на проведение в Санкт-Петербурге. Дело в том, что после известных событий УЕФА решила сменить дислокацию финала. В Париже организаторы чего-то не учли, учитывая, что пришлось задерживать начало игры из-за достаточно неприятной причины. Всё-таки большой футбол должен иметь атмосферу праздника, а не быть окружённым какими-то ненужными разборками.

Мерсисайдцы стали проявлять с первых минут большую активность, чем их соперник. Непосредственная опасность у ворот мадридцев стала возникать после пятнадцатой минуты. Трент выкатывал партнёрам справа, Салах не справлялся с Куртуа, ну и Мане не переиграл вратаря соперника, отразившего мяч в штангу.

Выпады «Реала» были эпизодическими, и тем не менее Бензема забил в конце тайма гол после отскока, но там оказалось «вне игры». После перерыва мерсисайдцы продолжили доминировать, только вот их удары блокировались, подачи летели в руки Куртуа, а к рубежу часа игры «сливочные» провернули колкую операцию в атаке.

Вальверде низом то ли прострелил, то ли пробил с правого фланга, а Винисиус с дальнего угла вратарской в падении скорректировал мяч в сетку (0:1). В условиях кратного отставания от соперника по числу ударов «Реал» выжимал из происходящего на поле максимум. Однако оставалось ещё полчаса основного времени.

«Ливерпуль», и так проводивший атакующую игру, конечно, не остановился в этом плане, но КПД «красных» оставлял желать лучшего. Салах возглавлял попытки сравнять счёт, однако Куртуа держался, будь то обводящий удар с дистанции, попытка замкнуть свечку на штанге с минимального расстояния либо вмешательство коварного рикошета.

Не хватало чего-то «Ливерпулю» в завершающей стадии – так и не хватило. У «Реала» получались выбегания в контроветы, и там «сливочным» тоже чего-то недоставало, но главный факт заключался в том, что мадридцы раньше забить смогли, а вот мерсисайдцы – нет. Несмотря на большое территориальное преимущество, «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу», как и четыре года назад.

Кирилл Иванцов