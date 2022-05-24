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Лига чемпионов

Анчелотти отреагировал на слова Салаха о мести «Реалу»

24 Мая 2022 • 12:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

В ближайший уик-энд состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Об этом матче высказался наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Слова Салаха о мести? Это будет большой мотивацией для нас. Однако стоит вспомнить, что «Реал» уступил «Ливерпулю» в 1981 году. Поэтому у нас тоже есть желание отомстить им.

«Реал» уважительно относится к сопернику, это очень сильная команда. Мы подходим к финалу в отличном настроении», - цитирует тренера газета Marca.

Матч «Реал» - «Ливерпуль» пройдет 28 мая в столице Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Мохамед Салах
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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