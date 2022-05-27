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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чеферин назвал самого недооценённого игрока в истории футбола

27 Мая 2022 • 20:40 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.60
28.05 22:00

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о форварде мадридского «Реала» Кариме Бензема.

Чеферин сказал Mundodeportivo, что считает Карима Бензема одним из лучших футболистов в мире, наверное, бомбардир «Реала» — лучший центральный нападающий.

По мнению президента УЕФА, игрок является самый недооцененным за всю историю футбола. Бензема показывает потрясающие результаты, его игра шикарна.  

34-летний француз принял участие в 45 матчах, забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач с учетом всех турниров сезона 2021/22.

Завтра, 28 мая, «Реал» схлестнется с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Александр Чеферин
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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