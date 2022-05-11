Анри: «Если «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов, то Мане возьмёт «Золотой мяч»

Бывший нападающий целого ряда лучших клубов Европы, Тьерри Анри, считает, что у «Реала» есть преимущество накануне финального матча Лиги чемпионов, но и шансы «Ливерпуля» велики. Анри многого ждет от дуэли Бензема и Мане, которых он также считает главными претендентами на «Золотой мяч».

- Они оба претендуют на «Золотой мяч». Мне кажется, сейчас Бензема в чуть лучшей форме, но если Мане выиграет Лигу чемпионов, и если «Ливерпуль» действительно возьмет все четыре трофея, то это будет очень мощный аргумент для «Золотого мяча». И для Африки это тоже будет прекрасно. Но я все же поставлю тут на Бензема, - заявил Анри, слова которого цитирует ITASportPress.