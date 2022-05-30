Пирло поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов

Бывший наставник «Ювентуса» Андреа Пирло в своих социальных сетях поздравил тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти с очередной победой в Лиге чемпионов.

Пирло написал, что хочет поздравить мистера, под руководством которого он успел поиграть. Экс-футболист отметил, что Анчелотти уже давно заслужил статус легенды.. Напомним, что итальянский специалист стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов четыре раза. Дважды специалист побеждал с «Реалом» и дважды с «Миланом».

В финале Лиги чемпионов в этом сезоне «королевский клуб» в финале с минимальным счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль».