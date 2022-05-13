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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Родриго и Вальверде обязательно сыграют с «Ливерпулем»

13 Мая 2022 • 08:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1.93 3.75 3.75
28.05 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Федерико Вальверде и Родриго обязательно появятся на поле в финале Лиги чемпионов.

«Они оба обязательно сыграют в финале», - сказал наставник «Реала» на пресс-конференции после матча с «Леванте».

Тем не менее, он не уточнил, начнут ли футболисты игру в стартовом составе или выйдут на замену по ходу матча.

Также итальянский специалист добавил, что не сомневается в навыках реализации Вальверде.

«Вальверде демонстрирует все свои качества. Всякий раз, когда у него есть шанс, он должен бить по воротам, потому что он может совершать удары невероятно хорошо. Он также привносит «физику» и вертикальность в нашу игру, что редко встречается у современного полузащитника», - сказал Анчелотти.

«Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Федерико Вальверде
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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