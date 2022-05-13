Анчелотти: «Родриго и Вальверде обязательно сыграют с «Ливерпулем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Федерико Вальверде и Родриго обязательно появятся на поле в финале Лиги чемпионов.

«Они оба обязательно сыграют в финале», - сказал наставник «Реала» на пресс-конференции после матча с «Леванте».

Тем не менее, он не уточнил, начнут ли футболисты игру в стартовом составе или выйдут на замену по ходу матча.

Также итальянский специалист добавил, что не сомневается в навыках реализации Вальверде.

«Вальверде демонстрирует все свои качества. Всякий раз, когда у него есть шанс, он должен бить по воротам, потому что он может совершать удары невероятно хорошо. Он также привносит «физику» и вертикальность в нашу игру, что редко встречается у современного полузащитника», - сказал Анчелотти.

«Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Париже.