Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «Реала»: «Даже не вспоминайте о Мбаппе»

29 Мая 2022 • 02:39 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес призвал не упоминать Килиана Мбаппе после победы команды в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0), став 14-кратным победителем турнира. Незадолго до финала в клуб отказался перейти Килиан Мбаппе, решивший остаться в «ПСЖ».

«Этим вечером для нас не существует никакого Мбаппе. Сегодня «Реал» празднует». Мбаппе – дело прошлого, ничего страшного не случилось. «Реал» провёл идеальный сезон», – приводит слова Флорентино Переса журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» с Килианом Мбаппе уступил мадридскому «Реалу» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
02:39 · Франция. Лига 1
Президент «Реала»: «Даже не вспоминайте о Мбаппе»
28 Мая
23:49 · Франция. Лига 1
Блан: «Мбаппе мог перейти в «Реал», но у него хватило смелости отказать» 3
21:34 · Франция. Лига 1
Ховард: «Приезд Месси станет для МЛС самым грандиозным событием со времён Пеле»
20:17 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» официально представит нового спортивного директора на следующей неделе
15:49 · Франция. Лига 1
Руководство «ПСЖ» делает всё, чтобы убедить Зидана возглавить клуб
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не может договориться с Погба 1
13:53 · Италия. Серия А
«Милан» летом хочет приобрести Дзаньоло, Саншеша и Бремера
12:41 · Франция. Лига 1
Мбаппе расслабляется на Лазурном берегу - девочки в бикини и водный мотоцикл
12:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» забраковал ди Марию
11:31 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может стать одноклубником Головина
10:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда 1
10:17 · Франция. Лига 1
Фанат на теннисном матче призвал Зидана стать тренером «ПСЖ»
07:56 · Испания. Ла Лига
Почеттино: «Отказ Мбаппе - огромное разочарование для «Реала»
00:55 · Испания. Ла Лига
Йерро: Мбаппе не получит «Золотой мяч» 14
27 Мая
16:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет сохранить Рамоса и Наваса на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем