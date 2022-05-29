Президент «Реала»: «Даже не вспоминайте о Мбаппе»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес призвал не упоминать Килиана Мбаппе после победы команды в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0), став 14-кратным победителем турнира. Незадолго до финала в клуб отказался перейти Килиан Мбаппе, решивший остаться в «ПСЖ».

«Этим вечером для нас не существует никакого Мбаппе. Сегодня «Реал» празднует». Мбаппе – дело прошлого, ничего страшного не случилось. «Реал» провёл идеальный сезон», – приводит слова Флорентино Переса журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» с Килианом Мбаппе уступил мадридскому «Реалу» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.