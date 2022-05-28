Робертсон отметил вклад Клоппа в прогресс «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о наставнике команды Юргене Клоппе.

«Юрген сделал нас лучше. Он превратил команду в реального претендента на титулы. Когда Клопп только возглавил «Ливерпуль», никто и подумать не мог, что мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ. После его прихода команда сразу же стала фаворитом во всех турнирах. В этом огромная заслуга Юргена. Он изменил наш менталитет», - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится сегодня, 28 мая, начало – 22:00 по московскому времени.