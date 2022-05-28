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Канчельскис назвал причину, по которой будет поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов

28 Мая 2022 • 14:54 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 6 ч. 39 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом».

Экс-футболист признался, что в этом противостоянии будет поддерживать испанский клуб.

«Как я могу поддерживать «Ливерпуль»? Анчелотти мне симпатизирует, поэтому буду болеть за «Реал», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Также Канчельскис отметил, что «сливочные» имеют больше опыта выступлений в решающих стадиях главного клубного турнира Европы, чем мерсисайдцы.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, в Париже на стадионе «Стад де Франс». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Андрей Канчельскис
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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