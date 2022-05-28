Фанаты «Реала» и «Ливерпуля» не смогли вовремя пройти на стадион на финал Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» задержан на 15 минут из-за того, что многие фанаты не смогли вовремя пройти на стадион, сообщает L'Equipe.

Французские СМИ пишут о том, что задержка связана с серьёзными проблемами с безопасностью на стадионе «Стад де Франс». Сообщается, что фанаты «Ливерпуля» умудрились прорваться на стадион без билетов.

Ранее стало известно о том, что «Ливерпуль» попал в пробку по дороге на стадион. За прямой текстовой трансляцией матча «Реал» - «Ливерпуль» следить можно здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.