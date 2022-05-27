Джеррард озвучил фаворита в финале ЛЧ

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард назвал будущего победителя Лиги чемпионов.

Джеррард написал в социальной сети, что приехал в Париж для посещения финала Лиги чемпионов. Он пожелал «Ливерпулю» удачи в тяжелейшем матче против «Реала».

Специалист отметил, что ждет фантастической игры от обеих команд, но «Ливерпуль» должен одержать победу со счетом 2:0.

Стивен Джеррард практически всю карьеру провел в «Ливерпуле» (1998-2015), последний год он играл в МЛС, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси» (2015-2016).

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет завтра, 28 мая, начало — 22:00 по мск.