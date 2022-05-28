Мане установил своеобразный рекорд финалов Лиги чемпионов

Садио Мане стал рекордсменом нового времени в финалах Лиги чемпионов по не самому приятному для игрока показателю.

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» – первый футболист с сезона 2003/04 (когда начали вести подсчёты), попавший в каркас чужих ворот в двух разных финалах Лиги чемпионов, сообщает Opta. Оба раза это случилось против мадридского «Реала» – сегодня и четыре года назад.

Именно Мане стал автором единственного гола «Ливерпуля» в финале 2018 года. «Реал» ответил дублем Гарета Бэйла и мячом Карима Бензема.