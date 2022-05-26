Бенитес: Модрич не боится давления

Экс-наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал игру полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Бенитес сказал Daily Mail, что когда команда находится под давлением, у Модрича проявляется характер. При получении мяча, хавбек всегда ищет варианты и старается помочь одноклубникам. Модрич не боится давления, он всегда нацелен на результат, и в этом ему помогает великолепная техника.

36-летний футболист в прошедшем сезоне принял участие в 43 матчах, забил три мяча и сделал двенадцать голевых передач во всех турнирах.

«Реал» примет участие в финале Лиги чемпионов в игре против «Ливерпуля», встреча пройдет 28 мая.