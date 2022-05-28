Макманаман не знает, за кого болеть в финале Лиги чемпионов

Накануне финала Лиги чемпионов, который пройдет в субботу вечером в Париже, Стив Макманаман не знает, за кого болеть. В прошлом он играл как за «Ливерпуль», так и за мадридский «Реал».

- Мне трудно выбрать, есть друзья в обеих командах, и, как бы ни закончился матч. все равно буду доволен. Речь идет о двух самых сильных на данный момент командах, я хочу увидеть красивую игру, голы, подвиги на поле, я жду много голов, потому что обе команды могут атаковать. И пусть просто выиграет сильнейший. И я все же считаю фаворитом сегодня вечером именно «Ливерпуль», - пояснил Макманаман в интервью Partidazo de Cope.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.