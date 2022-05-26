Хаманн – о «мести Салаха»: «Опасные слова, иногда нужно заботиться о карме»

Быший игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн опасается, что слова Мохамеда Салаха о «мести» могут повернуться против него самого.

«Когда вы бросаете такой комментарий в мир, я думаю, вам нужно беспокоиться о карме. Я не говорю, что Салах был неуважителен, но он сказал то, что ему не нужно было говорить, и иногда эти комментарии возвращаются к вам», - сказал Хаманн.

Ранее Салах заявил, что рад выходу «Реала» в финал Лиги чемпионов, потому что получил шанс отомстить за прошлые поражения.

«Я думаю, что лучше оставить эти вещи в покое и выяснять отношения на поле», - заметил Хаманн.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 28 мая в Париже.