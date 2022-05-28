Касильяс оценил атаку «Ливерпуля»

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс поделился мнением об атакующей линии «Ливерпуля», против которого мадридский «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов.

«У них очень сильный коллектив. Хочу отметить их атаку, она просто потрясающая. За «Ливерпуль» играет Мохамед Салах, и это о многом говорит. Это очень опасный форвард, обладающий огромной скоростью. Он очень сильно хочет взять реванш у мадридцев», - передает слова Касильяса газета Marca.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 28 мая, в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.