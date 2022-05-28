Анчелотти: «Фанаты «Эвертона» поддержат нас в матче с «Ливерпулем»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» заявил, что надеется на поддержку болельщиков «Эвертона». «Ириски» являются принципиальными соперниками «красных».

«Я знаю, что поклонники «Эвертона» будут болеть за нас. Это точно. У них очень принципиальное противостояние с «Ливерпулем». Поэтому даже не сомневаюсь, за кого они будут болеть», - передает слова «Папы Карло» пресс-служба УЕФА.

Напомним, что до перехода в «Реал» Анчелотти поработал наставником «Эвертона».

Финал Лиги чемпионов состоится в Париже 28 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.