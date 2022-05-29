Губерниев считает, что в Санкт-Петербурге финал Личи чемпионов начался бы вовремя

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал задержку финального матча Лиги чемпионов, в котором встречали «Ливерпуль» и «Реал».

«Футбольный бог не Ермошка — видит немножко. Играли бы в Санкт-Петербурге — команды бы успели», — завил Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за ситуации на Украине было принято решение перенести решающую встречу в Париж. Матч начался с 36-минутной задержкой из-за опоздания автобуса английского клуба на стадион, а также столкновения фанатов с полицией перед ним.

Сама игра завершилась минимальной победой «Реала» (1:0). Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус. Этот Кубок чемпионов стал 14-м в истории «королевского клуба», что является абсолютным рекордом турнира.