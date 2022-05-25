Модрич: «Хочу завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своём будущем.

«Я много раз говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале». Я чувствую себя хорошо, но мало думаю о будущем, я сосредоточен на настоящем, хочу наслаждаться тем, что есть.

Чтобы играть за «Реал», нужно быть на вершине, я хотел бы остаться и закончить свою карьеру здесь через несколько лет», — приводит слова Модрича RadioMARCA.

36-летний Модрич стал игроком «Реала» летом 2012 года. В «королевский» клуб он перешёл из «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. В составе «сливочных» он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов ещё три раза становился чемпионом Испании.

В субботу, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против «Ливерпуля». Встреча состоится в пригороде Парижа, начало встречи – в 22:00 мск.