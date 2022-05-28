Экс-полузащитник мадридского «Реала» Жереми Нжитап в беседе с «Евро-Футбол» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Какие ваши ожидания от игры?

«Финал Лиги чемпионов это нечто особенное. После такого длинного пути остается совсем чуть-чуть до трофея, нервы запредельные. Думаю, что те, кто сможет подойти к игре с холодными головами, и выиграют. На «Реал», как мне кажется, давления меньше, чем на «Ливерпуль», что для команды хорошо».

Вы согласны с тем, что «Ливерпуль» фаворит?

«Общественность так считает, но ведь это хорошо. «Реал» не считался фаворитом ни с «ПСЖ», ни с «Челси», ни с «Манчестер Сити», а теперь команда в финале. Пусть «Ливерпуль» будет фаворитом, важнее, кто выиграет трофей».

А это будет «Реал»?

«Я надеюсь на это. Мои симпатии на стороне «Реала». Команда проводит невероятный сезон и удивляет. То, что было в игре с «Манчестер Сити» – незабываемо. Я уверен, что и сейчас в запасе «Реала» есть что-то, что может удивить «Ливерпуль». Карло Анчелотти совершал нелогичные поступки, а они приводили к победам».