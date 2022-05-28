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Нжитап надеется, что в финале Лиги чемпионов выиграет мадридский «Реал» эксклюзив

28 Мая 2022 • 18:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 1 ч. 33 мин.

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Жереми Нжитап в беседе с «Евро-Футбол» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

Какие ваши ожидания от игры?

«Финал Лиги чемпионов это нечто особенное. После такого длинного пути остается совсем чуть-чуть до трофея, нервы запредельные. Думаю, что те, кто сможет подойти к игре с холодными головами, и выиграют. На «Реал», как мне кажется, давления меньше, чем на «Ливерпуль»,  что для команды хорошо».

Вы согласны с тем, что «Ливерпуль» фаворит?

«Общественность так считает, но ведь это хорошо. «Реал» не считался фаворитом ни с «ПСЖ», ни с «Челси», ни с «Манчестер Сити», а теперь команда в финале. Пусть «Ливерпуль» будет фаворитом, важнее, кто выиграет трофей».

А это будет «Реал»?

«Я надеюсь на это. Мои симпатии на стороне «Реала». Команда проводит невероятный сезон и удивляет. То, что было в игре с «Манчестер Сити» – незабываемо. Я уверен, что и сейчас в запасе «Реала» есть что-то, что может удивить «Ливерпуль». Карло Анчелотти совершал нелогичные поступки, а они приводили к победам».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жереми Нжитап
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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