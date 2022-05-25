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Лига чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» выделил самых опасных игроков в составе «Реала»

25 Мая 2022 • 21:30 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас поделился мыслями в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы знаем, на что способен «Реал», насколько это сильная и опытная команда, – приводит слова Диаса издание Marca. – Мы надеемся достойно ответить на то, что они предложат в финале. В их составе я бы отметил Карима Бензема, Винисиуса и Тони Крооса. Мне нравятся эти игроки.

В таком матче нужно выкладываться каждую минуту. Если мне предоставят возможность сыграть, я воспользуюсь своим шансом на все 100%, как и всегда», – заявил колумбийский футболист.

Финальный поединок «Реала» против «Ливерпуля» состоится 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Луис Диас
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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