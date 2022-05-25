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Лига чемпионов

Трент: «В прошлый раз, когда мы проиграли чемпионскую гонку в АПЛ, мы выиграли Лигу чемпионов»

25 Мая 2022 • 14:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провёл паралелли между нынешним сезоном и кампанией 2018/19, которую мерсисайдский клуб завершил победой в Лиге чемпионов.

«В прошлый раз, когда мы проиграли чемпионскую гонку в АПЛ, нам удалось выиграть в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, в этот раз всё будет точно так же», – сказал Трент Александер-Арнольд в эфире подкаста Blockassets.

Напомним, что следующая победа в Лиге чемпионов может стать седьмой в истории «Ливерпуля». Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ранее сказал, что сделает всё возможное, чтобы не позволить мерсисайдцам сравняться по победам в турнире с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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