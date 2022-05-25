Трент: «В прошлый раз, когда мы проиграли чемпионскую гонку в АПЛ, мы выиграли Лигу чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провёл паралелли между нынешним сезоном и кампанией 2018/19, которую мерсисайдский клуб завершил победой в Лиге чемпионов.

«В прошлый раз, когда мы проиграли чемпионскую гонку в АПЛ, нам удалось выиграть в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, в этот раз всё будет точно так же», – сказал Трент Александер-Арнольд в эфире подкаста Blockassets.

Напомним, что следующая победа в Лиге чемпионов может стать седьмой в истории «Ливерпуля». Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ранее сказал, что сделает всё возможное, чтобы не позволить мерсисайдцам сравняться по победам в турнире с «Миланом».