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Лига чемпионов

Перес: «Реал» - вечен, мы идём за 15-м трофеем ЛЧ»

30 Мая 2022 • 07:04 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о триумфе своей команды в Лиге чемпионов.

«Эта победа основана на ценностях, которые создавали нашу историю в течение 120 лет. Наша команда – это семья. Мы отдали все свои силы, чтобы осчастливить наших поклонников. Триумф в ЛЧ – кульминация невероятного сезона-2021/2022. «Реал» - вечен, и мы идем за 15-м трофеем», - цитирует президента газета Marca.

Напомним, что в финале, состоявшемся в Париже, мадридский гранд победил «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил бразилец Винисиус Жуниор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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