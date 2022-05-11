Анчелотти о финале с «Ливерпулем»: «Игра начнётся со счёта 0:0, это уже хороший знак»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт 28 мая в на парижском стадионе «Парк де Франс».

«Финал начнётся со счёта 0:0, это уже хороший знак для нас. Конечно, мы очень рады принять участие в финале. Мы должны сыграть против сильной команды, которая является одной из лучших в Европе. Но так и бывает в финалах Лиги чемпионов», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов 2022 года должен был пройти в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс решающий матч турнира на парижский стадион «Парк де Франс».