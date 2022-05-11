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Лига чемпионов

Анчелотти о финале с «Ливерпулем»: «Игра начнётся со счёта 0:0, это уже хороший знак»

11 Мая 2022 • 15:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
28.05 22:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт 28 мая в на парижском стадионе «Парк де Франс».

«Финал начнётся со счёта 0:0, это уже хороший знак для нас. Конечно, мы очень рады принять участие в финале. Мы должны сыграть против сильной команды, которая является одной из лучших в Европе. Но так и бывает в финалах Лиги чемпионов», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что изначально финал Лиги чемпионов 2022 года должен был пройти в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс решающий матч турнира на парижский стадион «Парк де Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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