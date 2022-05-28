Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Марсело: Перед финалом нервы начинают сдавать

28 Мая 2022 • 00:09 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 21 ч. 21 мин.

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы знаем, что такое – играть в финале Лиги чемпионов, играть за такой клуб, как «Реал». Нервы начинают шалить за день до матча, но все серьезно настроены на финал», — приводит слова Марсело официальный сайт УЕФА.

Бразильский футболист в текущем сезоне принял участие в 18 матчах и сделал две голевые передачи с учетом всех турниров. Действующее соглашение 34-летнего игрока с «Реалом» завершается в конце июня этого года.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сразится с «Ливерпулем». «Мерсисайдцы» постараются взять реванш за поражения в финале ЛЧ в 2018 году (1:3).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Марсело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
00:09 · Лига чемпионов
Марсело: Перед финалом нервы начинают сдавать 1
27 Мая
23:48 · Лига чемпионов
Куртуа: «Реал» выиграет Лигу чемпионов
23:39 · Лига чемпионов
Надаль посетит финал Лиги чемпионов
23:21 · Лига чемпионов
Джеррард озвучил фаворита в финале ЛЧ 1
22:12 · Лига чемпионов
Анчелотти – о поражении Лиги чемпионов в 2005 году: «Это моё единственное поражение в финале» 1
20:40 · Испания. Ла Лига
Чеферин назвал самого недооценённого игрока в истории футбола 2
20:28 · Англия. Премьер-лига
Мане объявит о своём будущем после финала Лиги чемпионов
19:50 · Лига чемпионов
Клопп о финале Лиги чемпионов 2018 года: «Я изначально чувствовал себя не лучшим образом»
19:35 · Лига чемпионов
Робертсон – о финале Лиги чемпионов: «У «Реала» была более спокойная подготовка к матчу»
19:14 · Лига чемпионов
Александр-Арнольд: «Наблюдать за игрой Винисиуса — это роскошь»
18:49 · Лига чемпионов
Клопп: «Не думаю, что в завтрашнем матче будет фаворит»
18:40 · Лига чемпионов
Алькантара и Фабиньо готовы к финалу Лиги чемпионов
18:35 · Лига чемпионов
Клопп – о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж: «Это правильное решение» 2
18:22 · Лига чемпионов
«Школа против «Ливерпуля» - в Англии школьник убежал с занятий, чтобы отправиться в Париж на финал ЛЧ
18:03 · Англия. Премьер-лига
Мане согласовал контракт с «Баварией», теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем