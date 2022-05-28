Марсело: Перед финалом нервы начинают сдавать

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы знаем, что такое – играть в финале Лиги чемпионов, играть за такой клуб, как «Реал». Нервы начинают шалить за день до матча, но все серьезно настроены на финал», — приводит слова Марсело официальный сайт УЕФА.

Бразильский футболист в текущем сезоне принял участие в 18 матчах и сделал две голевые передачи с учетом всех турниров. Действующее соглашение 34-летнего игрока с «Реалом» завершается в конце июня этого года.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сразится с «Ливерпулем». «Мерсисайдцы» постараются взять реванш за поражения в финале ЛЧ в 2018 году (1:3).