Клопп – о газоне, где должен пройти финал Лиги чемпионов: «Не самое лучшее поле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о качестве газона на стадионе «Стад де Френс», где должен пройти финальный матч Лиги чемпионов против «Реала».

«Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.

Матч за победу в Лиге чемпионов пройдёт сегодня, 28 мая во Франции. На игре будет работать местная бригада арбитров во главе с Клеманом Турпиеном, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее мы опубликовали стартовые составы «Реала» и «Ливерпуля». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.