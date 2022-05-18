Каррагер назвал главного конкурента Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Садио Мане – наиболее серьёзный кандидат от Английской премьер-лиги.

«Это похоже на личное противостояние Бензема и Мане, если, конечно выбор будет основан только на футбольных критериях, как бывает не всегда. Если Мане сохранит свою текущую форму, он сможет вдохновить «Ливерпуль» на четыре трофея в этом сезоне».

По словам Каррагера, Бензема по-прежнему остаётся фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду, но многое решится в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»: «Когда они встретятся в Париже, на кону будет нечто большее, чем просто медаль победителя Лиги чемпионов», – отметил телеэксперт.