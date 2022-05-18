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Лига чемпионов

Каррагер назвал главного конкурента Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

18 Мая 2022 • 00:01 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Садио Мане – наиболее серьёзный кандидат от Английской премьер-лиги.

«Это похоже на личное противостояние Бензема и Мане, если, конечно выбор будет основан только на футбольных критериях, как бывает не всегда. Если Мане сохранит свою текущую форму, он сможет вдохновить «Ливерпуль» на четыре трофея в этом сезоне».

По словам Каррагера, Бензема по-прежнему остаётся фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду, но многое решится в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»: «Когда они встретятся в Париже, на кону будет нечто большее, чем просто медаль победителя Лиги чемпионов», – отметил телеэксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Джейми Каррагер Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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