Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов.

Ловрен написал, что за четыре года многое поменялось, ведь теперь «Ливерпуль» стал более опытным и мощным, что команда Юргена Клоппа уже доказала в этом сезоне. Хорват отметил, что он ждёт реванша от мерсисайдской команды и может разве что пожелать ей удачи.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится сегодня. Матч начнётся в 22.00 по московскому времени.