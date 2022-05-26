Анчелотти: «Я сумел адаптироваться к изменениям в футболе»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии одного из важнейших матчей в своей великой карьере.

28 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В случае победы «сливочных» Анчелотти станет первым тренером с четырьмя победами в турнире.

«Я думал об этом. С начала моего пути прошло много лет, футбол сильно изменился, и я смог адаптироваться к этим изменениям. Произошло очень много перемен с момента моего первого финала в 2003 году, – рассказывает итальянский наставник. – Футбол был великолепным зрелищем во все времена. Я сумел приспособиться, потому что по-настоящему увлечён этой игрой», – признался Анчелотти.