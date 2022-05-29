Погребняк высказался по поводу задержки финального матча Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк рассказал журналистам о том, что думает по поводу задержки финала Лиги чемпионов.

Погребняк сказал «Чемпионату», что беспорядки перед финалом можно назвать дополнительным маркетинговым ходом. Экс-форвард отметил, что самое главное, что на самом матче все прошло без скандальных инцидентов. Бывший игрок «Зенита» добавил, что всем запомнится этот матч, как первый финал Лиги чемпионов, который был задержан на 40 минут.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» минимально обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.