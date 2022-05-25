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Лига чемпионов

Форвард «Реала» признался, что нервничает перед финалом Лиги чемпионов

25 Мая 2022 • 06:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в разговоре с журналистами признался, что немного нервничает перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Винисиус сказал, что он очень доволен сезоном, который поможет ему обрести уверенность в своих силах. Бразилец отметил, что все его мысли сейчас связаны с финалом Лиги чемпионов. Форвард признался, что он немного нервничает перед этим поединком, так как это первый подобный большой матч в его карьере.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. В этом сезоне Винисиус провёл в испанской лиге 35 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Винисиус Жуниор
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