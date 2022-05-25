Форвард «Реала» признался, что нервничает перед финалом Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в разговоре с журналистами признался, что немного нервничает перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Винисиус сказал, что он очень доволен сезоном, который поможет ему обрести уверенность в своих силах. Бразилец отметил, что все его мысли сейчас связаны с финалом Лиги чемпионов. Форвард признался, что он немного нервничает перед этим поединком, так как это первый подобный большой матч в его карьере.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. В этом сезоне Винисиус провёл в испанской лиге 35 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 10 ассистов.