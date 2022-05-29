«Реал» побеждал в Лиге чемпионов в два раза чаще, чем ближайший преследователь

Сегодняшняя победа позволила мадридскому «Реалу» увеличить и без того грандиозный отрыв от преследователей в списке триумфаторов Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти выиграла финал благодаря голу Винисиуса Жуниора, забитому на 59-й минуте встречи против «Ливерпуля».

Данный успех стал для «Реала» 14-м по счёту в Кубке чемпионов (прежнее название турнира) и Лиге чемпионов – это ровно в два раза больше, чем у ближайшего преследователя – итальянского «Милана» (7 кубков). Третий показатель у мюнхенской «Баварии» и сегодняшнего оппонента «сливочных» – «Ливерпуля» (по 6).