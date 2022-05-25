Родриго рассказал, что для «Реала» важнее трансфера Мбаппе

Форвард «Реал» Родриго рассказал, как относится к решению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться на родине. Игрока активно сватали в Мадрид, однако француз решил остаться в Париже.

«В «Реале» все хотели, чтобы этот трансфер свершился. Однако сейчас важнее финал Лиги чемпионов», - приводит слова бразильского нападающего газета Marca.

Напомним, что в решающем матче Лиги чемпионов «королевский клуб» встретится с английским «Ливерпулем». Поединок состоится в Париже на арене «Стад де Франс» 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.