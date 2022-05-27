Мане – о Бензема: «Согласен на «Золотой мяч» для него, но при одном условии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане готов разменять «Золотой мяч» на более высокую награду.

В интервью Daily Telegraph один из его самых больших поклонников Джейми Каррагер спросил Мане: «Если мы сможем уладить ситуацию так, чтобы Карим Бензема получил «Золотой мяч», а вы получили трофей Лиги чемпионов, что бы вы сказали?»

«Я бы пожал вам руку прямо сейчас», — ответил Мане, прежде чем добавить: «Но тогда я бы сказал, что будет еще лучше, если я возьму и Лигу чемпионов, и Золотой мяч!»

Ранее, напарник Мане по «Ливерпулю» Мохамед Салах заявил, что считает себя лучшим футболистом планеты.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая. Начало в 22:00 по московскому времени.